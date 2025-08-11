Noel Törnqvist ryktas vara klar för turkiska Samsunspor – och lånas ut till Mjällby direkt.

Det stämmer dock inte, enligt både Hasse Larsson och målvakten.

– Det är sant att Mjällby suttit i samtal om en övergång och att Samsunspor accepterar att låna ut mig, säger Törnqvist till Fotbollstransfers.

Under måndagen publicerade den turkiska tidningen Samsun Haber en artikel där de slog fast att Samsunspor har kommit överens med Blekinge-klubben om en övergång för Noel Törnqvist.

”Vi har nått en överenskommelse med Noel Törnqvist. Eftersom den svenska säsongen pågår kommer han att spela vidare på lån i Mjällby resten av säsongen”, sade Samsunspors president Yüksel Yildirim till det turkiska mediet.

Det stämmer dock inte alls, enligt Mjällby AIF.s sportchef, Hasse Larsson.

– Deras president måste ha fått fnatt, vi är inte alls överens. Det var tio dagar sedan jag pratade med honom, men vi är inte nära. Det känns väldigt märkligt och löjligt att han säger så. Men om vi ska släppa honom så är det på de premisserna, att Noel lånas ut till oss resten av säsongen, sade Larsson till BLT.

Törnqvist: ”Det stämmer dock inte att det är klart”

Nu har även den tredje parten i frågan, målvakten själv, uttalat sig om situationen mellan honom, Mjällby och Samsunspor. Till sajten Fotbollstransfers säger han följande:

– Det är sant att Mjällby suttit i samtal om en övergång och att Samsunspor accepterar att låna ut mig, säger Törnqvist och fortsätter:

– Det stämmer dock inte att det är klart. Däremot kanske det finns någon annan klubb som är närmare ett köp.

Målvakten vill inte specificera exakt vilken klubb eller liga det handlar om, men ger trots allt lite mer information i fallet.

– Jag kan säga att det är en topp fem-liga.

Noel Törnqvist står noterad för spel i 85 matcher med Mjällby AIF där han har hållit nollan vid 28 tillfällen. Hans kontrakt med Maif sträcker sig till och med säsongen 2028.









