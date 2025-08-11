STAFHAMMAR: ”Himmelsblått vann slaget om Malmö”

Efter ett långt uppehåll är damallsvenskan tillbaka och i omgång 13 bjöds det på bland annat på två fyramålsskyttar, ett historiskt derby, ett lag med stor kris och en och annan stabil seger.

Här är FD:s Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.

Julie Blakstads show

Hammarby återstartade mot Alingsås. Att Hammarby vann var ingen skräll men att vänsterbacken Julie Blakstad skulle göra fyra mål var nog det som överraskade många. Blakstads första gång på seniornivå hon gjorde fyra mål i en och samma match. Julie Blakstad med fyra mål och sedan fick Anna Jösendal, Ellen Wangerheim och Alice Carlsson göra ett var. Vilde Hasund blev utan mål men fick göra hela fyra assist och gjorde en otroligt bra match. Även nyförvärvet Vilma Koivisto var konstant hungrig och LFC har tappat en av deras bästa spelare. Den som kanske ändå imponerade mest var 15-åriga Fanny Petersson som kom in och dominerade matchen, där har Hammarby en riktigt stor talang att ta vara på.

I mål stod Melina Loeck och på läktaren satt nyinköpta Emma Holmgren som verkar ha bekymmer, och man börjar ju undra om inlåningen av Loeck innebär att Holmgren har nya skadebekymmer som klubben ännu inte kommunicerat?

Felicia Schröder med fyra nya mål

Vad ska man egentligen säga om Felicia Schröder? I denna matchen mot Djurgården hade hon lekstuga. Hon gjorde hela 4–0 i Häckens 4–1 kross. BK Häckens förlängning med Schröder kommer bära frukt och det kommer bli så otroligt viktigt i kampen om guld. Schöders lekstuga är brutal framförallt när den är mot ett så pass bra lag som Djurgården, men lekstugan gör mig lite orolig. Det känns som att det är mycket fokus på Schröder och att hon är den enda som gör mål. Det hade nog varit nyttigt för fler att komma igång med målskyttet ifall något skulle hända Schröder.

Häcken leder nu damallsvenskan med ett poäng före Hammarby men Häckens målskillnad är omöjlig att ta igen. Är det 2025 som blir Häckens år?

Himmelsblått vann slaget om Malmö

Malmö FF spelade damallsvenskans första malmöderby och där var nykomlingarna MFF stora favoriter efter sin succéstart. Rosengård har haft en otroligt tung säsong och har under sommarfönstret tappat många tongivande spelare. I slaget om Malmö var det en jämn match men tillslut kunde inbytte Anna Plantin sätta 0–1 för sitt Malmö FF och giganterna vann matchen. Att MFF vann slaget om Malmö visar nog hur framtiden kommer se ut när det gäller hierarki mellan dessa två lag.

Linköpings stora ras

Linköping mötte Växjö på hemmaplan och det var ett möte där båda lagen skulle ha chans att vinna. Ett bottenmöte där Linköping kunde ta livsviktiga poäng. Men det sumpade dem. Växjö vann med hela 4–0 och Linköpings kris trots att de fått ny tränare är ett faktum. Målskyttar blev Suzo Amano, Ebba Wieder och Larkin Russel med två baljor. Elitettan börjar närma sig med stormsteg om man inte gör något innan det är för sent.

Norrköpings stabila seger

Peking har haft en tuff start på säsongen med Stellan Carlsson som ny tränare. Men efter återstarten fick man med sig en stabil seger borta mot BP. En 1-2 seger till gästerna IFK Norrköping där Wilma Leidhammar assisterade Vesna Milivojević som gjorde 0–1 för att sedan sätta den i mål själv och utöka till 0–2. Ledihammar har haft en tuff säsong och inte fått den utdelningen hon har velat, men nu ser det bättre ut.

I den 67:e minuten kunde Johanna Svedberg reducera och matchen slutade 1–2 till gästerna.

Omgångens elva: