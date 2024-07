ANNONS

Den tidigare AIK-spelaren Amar Abdirahman Ahmed Fatah provspelar för Manchester City.

Igår träningsspelade City mot Milan i New York.

Då fick Amar Fatah hoppa in – som första provspelare på flera år.



Engelska Manchester City är just nu på försäsongsturné i USA och spelade under gårdagen träningsmatch mot AC Milan i New York. Från start i den matchen spelade Erling Haaland, Jack Grealish och Ederson när Milan vann med 3-2.

I den 65:e minuten gjorde Manchester City ett byte. Ut gick 19-årige Nico O'Reilly – in kom den tidigare AIK-spelaren Amar Abdirahman Ahmed Fatah.

Tidingen Manchester Evening News klassar Abdirahman som en provspelare då han tillhör franska Troyes, som ingår i samma multiklubbskoncern som City. De ger 20-åringen betyget 6/10.

"En lovande löpning in i straffområdet från provspelaren, som måste vara den förste provspelaren City haft på planen på flera år."

Fatah har tagits ut i Citys trupp som saknar flera namnkunniga spelare då flera har fått ledigt efter sommarens EM.

Ytteranfallaren lämande AIK för två år sedan för omkring 50 miljoner kronor. Hans avtal med Troyes sträcker sig till 2027. Förra säsongen var han utlånad till den belgiska klubben Lommel.