Officiellt: Gais lånar ut Erik Westgärds till Onsala BK

Erik Westgärds lånas ut på nytt av Gais.

Målvakten kommer att spendera hösten hos Onsala BK.

Erik Westgärds har under de två senaste säsongerna varit utlånad till Stenungssunds IF och under majoriteten av 2024 har han varit utlånad till Ljungskile SK.

Nu står det dock klart att Gais-målvakten flyttar på sig.

Westgärds kommer nämligen att spendera avslutningen av årets säsong på lån hos ettan-klubben Onsala BK.

22-åringens kontrakt med Gais går ut efter säsongen.

