JUST NU: Superläge för MFF – Gais pressade

Gais tar emot Malmö FF hemma på Gamla Ullevi.

Under onsdagen tog Gais emot Malmö FF i en “mitt i veckan-omgång” av allsvenskan. Matchen tillhörde omgång 24 men har flyttats på grund av MFF:s europaspel till hösten.

Gais kom från en tappad 3–0-ledning till en 3–2-vinst mot Västerås SK, efter att VSK fått ett bortdömt kvitteringsmål i slutminuterna. Göteborgs-klubben placerade sig på en sjätteplats inför matchen.

Malmö FF spelade 0–0 mot AIK senast och leder serien med nio poäng ned till andraplacerade Hammarby inför matchen.

Gais gjorde en förändring jämfört med senast. Harun Ibrahim startade till förmån för Robin Wendin Thomasson. Malmö gjorde fyra förändringar jämfört med krysset mot AIK. Collin Rösler, Sergio Pena, Hugo Bolin och Isaac Kiese Thelin utgick. Istället startade Gabriel Busanello, Otto Rosengren, Sören Rieks och Oliver Berg.

Efter knappa tio minuter spelade slog Gustav Lundgren ett fint inlägg från högerkanten. Mervan Celik kom framrusande och nickade in bollen bakom Ricardo Friedrich – men domare Wolf dömde bort målet för offside. Trots det bortdömda baklängesmålet var det Malmö som dominerade matchens första period.

Efter dryga 20 minuter bjöd Gais på en fin kontring. Lundgren spelade fram till Alexander Ahl Holmström som stod överraskande fri i straffområdet. Anfallaren drog till med ett skott som gick strax över Friedrichs ribba.

Malmö fortsatte att dominera spelet men Gais stod tätt i försvaret och de regerande mästarna hade svårt att skapa något konkret. 40 minuter in i matchen fick Taha Ali bollen ute på Malmös vänsterkant. Yttern dribblade sedvanligt och tog sig förbi sin försvarare. Ali skickade in bollen med ett riktigt farligt inlägg men Filip Beckman nickade bort till hörna.

Ställningen i halvtid var 0–0.

– Jag tycker att vi får hyfsad träff några gånger. Vår höga press känns helt okej. Jag slarvar bort några bollar, så vi kan vara lite lugnare och låta dem jobba lite för det gillar de inte, sa Gustav Lundgren till Max i halvtid.

Bara minuter in i den andra halvleken fick Malmö FF ett superläge att ta ledningen på Gamla Ullevi. Bollen slogs in i straffområdet och studsade runt som ett flipperspel, via Krasniqis ribba, ner på mållinjen och tillslut kunde Gais få bort bollen.

Med dryga tio minuter kvar av ordinarie tid stod Malmö för ett blixtsnabbt anfall. Bollen rullades upp snabbt och gick ut till Jens Stryger på högerkanten. Dansken slog ett inlägg som nätt och jämt hittade fram till Erik Botheim men Gais försvaret kunde rensa undan. Minuter senare fick Lasse Berg Johnsen bollen strax utanför straffområdet. Mittfältaren drog till men bollen gick strax utanför stolpen.

Startelvor:

Gais:

Krasniqi – Wängberg, Norén, Beckman, Ibrahim – Henriksson, Åberg, Milovanovic – Lundgren, Ahl Holmström, Celik.

Malmö FF:

Friedrich – Stryger Larsen, Jansson, Zätterström, Busanello – Berg Johnsen, Rosengren – Ali, Berg, Rieks – Botheim.

