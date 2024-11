JUST NU: Hammarby jagar andraplatsen – följ avgörandet

LIVE

Hammarby tar emot Piteå i den sista omgången av damallsvenskan.

Stockholmarna måste vinna för att ha chansen på andraplatsen.

Följ matchen här på FotbollDirekt.

Under lördagen spelades den sista omgången i damallsvenskan 2024. I Stockholm tog Hammarby IF emot Piteå IF hemma på Kanalplan i en avgörande match.

Hammarby placerade sig inför matchen på tredjeplats i tabellen, tre poäng bakom andraplacerade BK Häcken. Stockholmarna var tvungna att vinna matchen mot Piteå, samtidigt som Häcken förlorade mot IF Brommapojkarna på Grimsta, för att säkra andraplatsen i tabellen.

Bajen hade inte förlorat på sex matcher och kom senast från en 4–1-seger mot Växjö DFF. Piteå vann senast mot IFK Norrköping med 1–0 och placerar sig inför matchen på en sjätteplats.

Matchen startade klockan 14:00 under lördagen.

Efter runt tio minuters spel fick Vilde Hasund bollen efter att ett långskott landat i offensivt straffområde. Norskan drog till med en läcker klack som nätt och jämnt gick i mål, men linjedomaren vinkade för offside. Bara minuter senare var Cathinka Tandberg nära att spräcka nollan men bollen gick strax utanför målstolpen och ut till inspark.

Startelvor:

Hammarby IF:

Tamminen – Lennartsson, Nyström, B Andersson, J Andersson – Sörbo, Miyagawa – Hasund, Vallotto, Tandberg – Westin.

Piteå IF:

Murphy – Carlsson, Aronsson, Löfqvist, Henriksson – Johansson, Holm – Johannesen, Imo, Tillett – Skoog.