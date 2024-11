JUST NU: Uppskjuten matchstart på Landskrona IP – tömmer läktaren

ANNONS

Ikväll tar Landskrona Bois emot IFK Värnamo i det allsvenska kvalet.

Det första av två dubbelmöten spelas i Skåne – det andra i Småland.

Matchstarten är uppskjuten på grund av !

Efter att IFK Värnamo misslyckats med att vinna den sista matchen mot IF Elfsborg stod det klart att föreningen tvingas kvala sig kvar i allsvenskan.

För Landskronas del knep de kvalplatsen i superettan i den sista omgången – när Helsingborgs IF förlorade mot Örgryte.

Efter de två kvalmatcherna denna vecka kommer vi att veta vilka som spelar i allsvenskan nästa år – och vilka som tvingas spela i Sveriges nästa högsta serie.

Inför matchen uppgavs det att en väska med pyrotekniskt innehåll kastades in på Landskronas ståplatsläktare.

Detta resulterade i att läktaren tömdes och att åskådarna skulle omvisiteras.

I Max sändning uttalade sig Svensk Elitfotbolls matchdelegat, Ole Möller:

– Strax före matchstart kastades en väska in på arenan utifrån staketet och den väskan innehöll fullt med pyroteknik. Detta uppmärksammades av polis och ordningsvakter som tog hand om den – och man hade hunnit dela ut en del pyroteknik till åskådare. För att det inte skulle tändas pyro under matchen valde arrangören att lyfta ut de personer som hade tagit emot detta och sätter inte igång matchen, sade han till Max.

Det var arrangören, alltså Landskrona Bois, som tog beslutet att tömma läktaren och omvisitera samtliga åskådare på den läktaren.

– Vi tömmer ståplatsläktaren på publik, all får gå ut och sedan får man visiteras om och släppas in igen. Efter att de har gått ut kommer man att avsöka läktaren så att det inte är någon pyroteknik kvar. När det är gjort kommer insläppet att börja igen. Matchen kommer att sättas igång när alla har kommit in på arenan igen.

Matchen är alltså uppskjuten. Planerad avsparkstid står ännu inte klart.

– Det kommer säkert ta 30 minuter innan all publik är inne igen. Kanske 45, sa Möller i Max vid 19.00.

Startelvor:



Landskrona Bois: Hildeman; Rahmani, Andersson, Bruzelius, Nilsson – Dzabic, Egnell, Capotondi – Strid, Stark, Sundberg.

IFK Värnamo: Andersson; Grozdanic, Steinwender, Kotto, Larsson – Le Roux, Wenderson, Thern – Agyei, Zeljkovic, Johansson.



