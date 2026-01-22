Beskedet: Jiloan Hamad lägger av – blir TV-expert

Jiloan Hamad, 35, lägger skorna på hyllan.

Det bekräftar den allsvenska profilen i ett inlägg på Instagram.

”Den här resan handlade aldrig bara om fotboll”, skriver han.

Foto: Bildbyrån

Efter nästan 200 allsvenska matcher för Malmö FF, Hammarby och Örebro SK tackar en stor profil för sig. I ett inlägg på sin Instagram meddelar 35-åriga Jiloan Hamad att karriären är över.

”Jag är tacksam för varje klubb som trott på mig och för människorna jag mött längs vägen. Inte bara de i rampljuset, utan de som alltid var där. Personalen. Volontärerna. De som kommer tidigt och går sent, de fantastiska fansen jag haft omkring mig. Jag ser er. Jag glömmer inte.”, skriver den allsvenska profilen och fortsätter:

Hamad i Hammarby, 2018. Foto: Bildbyrån

”Den här resan handlade aldrig bara om fotboll. Det handlade om att lämna hemmet. Ta risker. Falla. Resa sig igen. Växa som människa. Mina dagar som spelare slutar här. Men mitt ansvar gör det inte.”

Blir TV-expert

Hamad är klar som ny TV-expert i TV4:s superettan-sändningar med start säsongen 2026.

– Det blir ett nytt kapitel. Jag har spelat åtta år i allsvenskan och har väldigt bra koll, så det ska bli jättespännande, säger han i en intervju med Fotbollskanalen.

Jiloan Hamad har vunnit två SM-guld med Malmö FF (2010 och 2013). Han har även representerat klubbar som tyska Hoffenheim och Standard Liege i Belgien, Incheon United i Sydkorea och kroatiska HNK Gorica.