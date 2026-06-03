Insikten dagen före Grekland: ”Blir fantastiskt”

SOLNA. Sedan Graham Potter tog över Blågult inför novembersamlingen i fjol har Graham Potter inte fått se Alexander Isak och Viktor Gyökeres tillsammans.

Men nu mot Grekland i VM-genrepet blir det verklighet.

– Det blir fantastiskt att se, säger förbundskaptenen på onsdagens presskonferens.

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Viktor Gyökeres missade novembersamlingen, Graham Potters första som svensk förbundskapten.

I mars var det Alexander Isak som bommade på grund av skada.

När Potter samlade sitt blågula landslag för tredje gången sedan han ersatte sparkade Jon Dahl Tomasson saknades Gyökeres – men detta för att Arsenalstjärnan skulle spela Champions League-final.

Fyra dagar efter snöpliga förlusten mot PSG i Budapest anslöt Gyökeres till den svenska truppen – men tanken var inte att han skulle spela genrepet mot Grekland inför avresan till Dallas.

Men Potter meddelade under onsdagens presskonferens att han och Gyökeres vänt i frågan – och att playoff-hjälten från i mars med fyra mål på två matcher kastas in direkt från start.

”Jag pratade med honom efter matchen (mot PSG). Man kan inte planera efter en Champions League-final, men efter några dagar höll vi båda med varandra att det är bra att han spelar. Så han spelar från start i morgon”, sa Potter.

Sveriges förbundskapten avslöjar samtidigt att Alexander Isak till skillnad från 1-3-förlusten mot Norge i måndags också slängs in i elvan mot Grekland – vilket får Potter att komma på en betydande sak.

– Alexander kommer spela ihop med Viktor. Det är första gången som de spelar tillsammans under mig… visst är det så? säger Potter och fortsätter:

– Det är två fantastiska spelare, det blir fantastiskt att se de båda spela tillsammans. Otroligt viktigt att de får spela ihop. Det är två högkvalitativa spelare.

Imponerats av Nanasi – som lämnar efter Grekland: ”Tyvärr måste han det”

En annan som kommer få visa upp sig inför storpubliken i Solna (över 36 000 sålda dagen före Greklandsmatchen) är Taha Ali, en av Potters skrällar som brottats med skadebesvär mot slutet i MFF och som inte byttes in mot Norge trots att han fanns med på bänken.

– Men Taha kommer att vara på planen i morgon… på något sätt, säger han och skrattar som därmed inte vill avslöja om det är från start eller som inhoppare.

I stället för Ali var det Sebastian Nanasi som byttes in i förlustmatchen i Oslo. Strasbourg-proffset kallades in som reserv efter Emil Holms skada men det blir inget VM för Nanasi som lämnar landslaget efter Greklandsmatchen.

– Tyvärr måste han det, men jag är väldigt imponerad av honom. Han är med fram tills i morgon. Han har fått visa vem han är och jag är imponerad, säger Potter.