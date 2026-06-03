Ingen tyst minut planerad efter tragiska dödsfallet

SOLNA. I måndags kom beskedet att den grekiska fotbollsspelaren Marios Oikonomou är död efter en motorcykelolycka.

Men när Sverige och Grekland drabbar samman på svensk mark under torsdagen finns ingen tyst minut planerad inför avspark.

– Vi känner i nuläget inte till något sådant, säger presschef Petra Thorén till FotbollDirekt.

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Grekisk fotboll har sorg. Marios Oikonomou har omkommit i en motorcykelolycka, blott 33 år gammal.

Det var i förra veckan som olyckan skedde och därefter vårdades han intensivt på sjukhus. Under måndagen kom beskedet att Oikonomous liv inte gick att rädda.

Mittbacken hade en gedigen karriär både hemma i Grekland och utlandet då han representerade Pas Giannina, Cagliari, Bologna, Spal, Bari, AEK Aten, FC Köpenhamn, Sampdoria och Panetolikos.

Det blev också sex A-landskamper för Grekland.

Under torsdagen spelar Sverige VM-genrep mot just Grekland på Nationalarenan i Solna, men någon tyst minut för att hedra den döde greken är inte planerad.

– Vi känner i nuläget inte till något sådant, säger presschef Petra Thorén till FotbollDirekt.

– Det är ingen information som vi har i dagsläget, instämmer kollega Fredrik Madestam på SvFF.