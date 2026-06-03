Mardrömmen: Tove Enblom korsbandsskadad

Målvakten Tove Enblom, 31, skadade sig förra helgen.

Nu står det klart att hon har dragit korsbandet.

”Det har tyvärr bekräftats att målvakten Tove Enblom ådrog sig en främre korsbandsskada under matchen mot Lyn den 31 maj”, skriver Vålerenga på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån



Damlandslagets målvakt Tove Enblom lämnade återbud till landslagssamlingen i går på grund av skada och ersattes av Moa Edrud.

Nu står det klart att skadan är omfattande.

Enbloms klubb Vålerenga konstaterar att det rör sig om en korsbandsskada.

”Det har tyvärr bekräftats att målvakten Tove Enblom ådrog sig en främre korsbandsskada under matchen mot Lyn den 31 maj”, skriver Vålerenga på sin hemsida.

Det är det västra knät som är skadat och det brukar ta mellan nio och tolv månader att komma tillbaka.

”Detta är naturligtvis ett tungt besked för både Tove och klubben. Samtidigt känner vi Tove som en extremt professionell, engagerad och stark person, och vi är övertygade om att hon kommer att ta sig an sin rehabilitering med samma inställning som hon visar varje dag på planen.”

Enblom står noterad för en landskamp med damlandslaget.