Elfsborgs besked – skriver ekonomisk historia

IF Elfsborg hade ett fint 2024 och har inlett årets säsong på ett fint sätt.

Under tisdagen publicerade Boråsklubben sin årsredovisning för fjolåret.

Då står det klart att de återigen har slagit ekonomiskt rekord – och har 167 miljoner kronor i eget kapital.

Förra året var ett fint sådant för Elfsborg. Framförallt sett till den resa Boråsklubben gjorde i Europa.



Utöver det sålde man spelare för över 50 miljoner kronor. Det slår klubben fast i årsredovisningen för 2024.



I den framgår även att Elfsborg har slagit två ekonomiska rekord. Sett till resultatet för fjolåret uppgick det till 49,7 miljoner kronor vilket är det bästa resultat de någonsin har gjort. Detsamma gäller det egna kapitalet som nu är uppe i över 167 miljoner kronor.



Elfsborgs ordförande, Sune Lundqvist, beskriver fjolåret som följer:



”En stark rekrytering och effektiv scouting är en central del av IF Elfsborgs elitverksamhet. Våra spelartransfers och de kontinuerliga investeringarna i framtidens spelartrupper utgör fortsatt en viktig källa till nettointäkter”, skriver Lundqvist på Elfsborg hemsida och fortsätter:



”Vårt mål är att vara den främsta utmanaren till de största storstadsklubbarna, vilket kräver en starkare ekonomi från oss i en allt mer ökande konkurrens. Jag är trygg i att vi gemensamt och tillsammans med ert stöd, kommer att lyckas med att fortsatt sätta IF Elfsborg och Borås på kartan som framgångsrika utmanare. Under 2024 fick vi också uppleva detta i ett europeiskt perspektiv”.



”Med våra spelare och ledares prestationer, engagerade medarbetare, positivt stöd från guliganer, supportrar, medlemmar, årskortssinnehavare, publik, partners samt stort stöd från näringsliv och Borås stad – Tillsammans har vi återigen överpresterat”.