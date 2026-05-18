Så startar lagen i Göteborgsderbyt

Örgryte tar emot IFK Göteborg i allsvenskans åttonde omgång.

Så här startar lagen!

Foto: Bildbyrån

Nykomlingarna Örgryte tar emot krisande IFK Göteborg i ett Göteborgsderby under måndagen.

I gästande IFK Göteborg finns en ändring i startelvan, Sebastian Clemmensen startar i stället för Alfons Borén.

För hemalagets del är Noah Christoffersson tillbaka och då får Jerome Tibbling Ugwo starta på bänken.

Startelvor:

Örgryte IS: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Parker – Paulson, Parker-Price, Laturnus, Hofvander, Andreasson – Sana, Christoffersson.

IFK Göteborg: Bishesari – Jallow, Yeboah, Bager, Eriksson – Kruse, Erlingmark, Heintz – Clemmensen, Bergmark Wiberg, Brantlind.



