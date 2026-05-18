Klart: Förre Bajen-spelaren ska spela VM
Deniz Gül har haft en framgångsrik säsong i Porto.
Den förre Bajen-spelaren belönas nu med en VM-plats i Turkiets trupp.
Turkiet har tagit ut sin trupp till VM. Där hittar vi den förre Hammarby-spelaren Deniz Gül. Han har representerat Sverige på ungdomsnivå men i mars i fjol gjorde han debut i det turkiska landslaget.
Gül lämnade Hammarby under sommaren 2024 och har sedan dess spelat i Porto. Efter årets succé-säsong, där Porto blev mästare, belönas han nu med en VM-plats.
I gruppspelet ställs Turkiet mot Australien, Paraguay och USA.
