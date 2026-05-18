Leeds straffar supportrar efter homofobiska ramsor

Leeds har problem med diskriminerande ramsor på läktarna.

Nu utlovar klubben långa avstängningar för de som deltog i homofobiska rasmor.

Leeds United kommer att stänga de supportrar som deltog i de homofobiska ramsor under lagets 1–0-seger mot Brighton & Hove Albion i söndags.

Klubben uppgav inför matchen att extra kameror placerades ut på läktarna för att identifiera supportrar som deltog i ramsorna.

”Som kommunicerades inför matchen har ingen form av diskriminerande ramsor någon plats inom fotbollen”, stod det i ett uttalande från klubben som fortsätter:

”Alla som identifieras som deltagare i homofobiska ramsor kommer att mötas av en långvarig avstängning från arenan. Klubben är också medveten om de beklagliga Jimmy Savile-ramsorna, men detta gör inte andra former av diskriminerande och homofobiska ramsor acceptabla.”

Klubben kan ställas inför rätta från The Football Association, eftersom homofobiska och diskriminerande ramsor bryter mot förbundets regler.

Leeds har tidigare bötfällts för att laget haft homofobiska ramsor. Det var 2023 när Brighton kom på besök. Då fick Leeds betala 150 000 pund. Ramsorna klassas också som hatbrott av åklagarmyndigheten.