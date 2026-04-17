Hult går kamp mot klockan: ”Hoppas vara redo”

Niklas Hult tvingades kliva av i matchen mot VSK förra veckan.

Nu hoppas den rutinerade Elfsborgsförsvararen vara redo mot Degerfors.

– Det verkar inte vara någon stor grej, säger 36-åringen till FotbollDirekt.

Efter en tuff avslutning på fjolårssäsongen har Elfsborg hittat tillbaka. Boråsklubben är obesegrade i två inledande allsvenska matcherna 2026.

Senast blev det en sen poängräddning mot Västerås SK.

– Vi visste att VSK är ett bollskickligt lag. Vi var väl inte riktigt nöjda med vår första halvlek, framförallt med bollen. Vi var väl ganska så stabila i matchen rent defensivt men vi var inte riktigt nöjda med vår possession i laget. När vi vann bollen blev vi av med den. Mycket på grund av att vi var slarviga i vårt passningsspel, säger Niklas Hult till FotbollDirekt.