Delad pott på Bravida – efter galen andra halvlek

Den nionde allsvenska omgången drog igång under onsdagen.

På Bravida arena tog BK Häcken mot AIK i en galen tillställning.

Den slutade 3-3, efter fem mål i den andra halvleken.



***



På ett soligt Bravida arena sparkade Häcken igång mötet mot AIK.



Med tre minuter på klockan skapade AIK sitt första längre anfall som slutade med inspark för hemmalaget efter en chipp från Bersant Celina.



Tio minuter in i matchen kom kvällens första skott på mål, efter att Pontus Dahbo testat Kristoffer Nordfeldt – som klarade tämligen lätt.



En kvart in i matchen skulle matchens första mål komma. Detta efter att Bersant Celina slagit in en hörna som Benjamin Tiedemann Hansen nickat in. I samband med nicken upplevde Häcken-keepern Etrit Berisha att han blev trängd av Kazper Karlsson, vilket han meddelade domaren om. Det resulterade i sin tur i ett gult kort för keepern.



Efter AIK:s 1-0-mål var det Häcken som tog över matchen och hotade Kristoffer Nordfeldts mål flera gånger. Närmst kom Julius Lindberg och Pontus Dahbo som hade två fina chanser.



När matchuret visade 39 minuter var matchen fortfarande bortalagets sett till resultatet.



Trots ett stort övertag för Häcken var det AIK som ledde matchen när den första halvleken var över.



Inför den andra halvleken gjorde båda lagen varsitt byte. I Häcken utgick Julius Lindberg och ersattes av Severin Nioule. I AIK gick målskytten Benjamin Tiedemann Hansen ut och ersattes av Filip Benkovic.



Med 58 minuter på klockan fick Samuel Leach Holm en boll en bra bit utanför straffområdet. Då drog mittfältaren till med ett kanonskott där Kristoffer Nordfeldt var helt chanslös. Bollen upp i krysset. 1-1.



Fyra minuter senare var det dags igen. Häcken kontrade och Dembe tvingade Nordfeldt till en jätteparad. På returen höll sig Nioule framme och placerade in 2-1 för Häcken.



Efter att AIK gjort ett trippelbyte slog Victor Andersson till med ett rejält snyggt skott i det bortre krysset. Således var matchen kvitterad. 2-2 i den 70:e minuten.



Denna match skulle inte visa sig vara målsnål. Två minuter senare gjorde AIK mål igen. Denna gång via Andronikos Kakoullis som slog in bollen i öppet mål och gjorde sitt första mål för AIK.



På tilläggstid skulle även ett nytt mål falla. Denna gång kom det, för andra gången i matchen, från Samuel Leach Holm som knorrade in 3-3 med högerfoten från tuff vinkel.



Det blev matchens sista mål och den andra halvlekens femte (!). Såldes fick de två lagen med sig varsin poäng från Bravida.





***



Startelvor:



Häcken: Berisha; Lindberg, Andersen, Lode, Jansson, Öhman – Dahbo, Leach Holm Rygaard, Brusberg – Hrstic.



AIK: Nordfeldt; Besirovic, Isherwood, Tiedemann, Papagiannopoulos, Thychosen – Celina, Karlsson, Salétros, Hove –Guidetti.



I Häcken saknas lagkakpten Simon Gustafson som har brutit – och opererat – en tumme. I hans ställe spelar bland annat Silas Andersen, som är uppskriven som mittback.



Ett tag efter att Häckens startelva presenterades stod det klart att Layouni hade strukits. I hans ställe kom Isak Brusberg in.



I AIK har John Guidetti kommit in från start istället för Victor Andersson. Det har även 20-årige Kazper Karlsson gjort, som ersätter avstängde Aron Csongvai.