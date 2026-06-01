Grupp F i VM 2026: Allt du behöver veta

Allt om Grupp F i VM 2026

Nederländerna kliver in som tydlig favorit i denna drabbning. Bakom dem väntar en fascinerande kamp om andraplatsen mellan Sverige och Japan. Asiaterna ses som turneringens potentiella skrällag efter flera imponerande segrar mot europeiskt motstånd. Samtidigt hoppas Tunisien kunna störa hierarkin från sin position som absolut underdog i Grupp F i VM 2026.

Den mest avgörande drabbningen blir sannolikt öppningsmatchen mellan Nederländerna och Japan. Resultatet där kommer att diktera villkoren för resten av gruppspelet. Det förväntas bli en tät och taktisk grupp där marginalerna är oerhört små.

På vår huvudsida för alla VM-grupper kan du se fullständigt spelschema och live-uppdaterade tabeller.

Grupp F: Vad du kan förvänta dig

Gruppens dynamik präglas av en tydlig toppnation och två mycket jämbördiga utmanare. Nederländerna lutar sig mot en exceptionell defensiv stabilitet. De släppte endast in 0,5 mål per match under sitt kval. Japan kontrar med en sylvass offensiv som producerade hela 54 mål i de asiatiska kvalgrupperna.

Sverige anländer med ett historiskt svagt kval i ryggen, där de noterade en negativ förväntad målskillnad (xG) på -2,0. Graham Potters intåg har dock stabiliserat defensiven avsevärt inför mästerskapet. Tunisien förlitar sig i sin tur på ett lågt försvarsspel och mycket begränsat risktagande. De afrikanska mästerskapen visade dock på stora brister när laget hamnade i underläge.

Öppningsmötet mellan Nederländerna och Japan sätter omedelbart tonen för tabellutvecklingen. Om asiaterna tar poäng där ökar pressen enormt på Sverige. Erfarenheten från tidigare stora mästerskap talar för de europeiska nationerna. Den taktiska utvecklingen i Asien suddar dock snabbt ut historiska fördelar. Den extrema värmen i Nordamerika kommer dessutom att ställa enorma krav på lagens fysiska status.

Grupp F: Spelschema i VM

Grupp F lag för lag

Nederländerna

Ronald Koeman styr ett landslag som lämnat den klassiska totalfotbollen bakom sig. Istället prioriteras en pragmatisk och flexibel spelidé. Styrkan ligger tveklöst i den solida backlinjen som styrs av Virgil van Dijk. I kvalet tillät försvaret endast 14 skott på mål mot målvakten Bart Verbruggen. Under kvalspelet visade laget prov på stor dominans och löpte hela 732,4 kilometer, vilket var mest av alla europeiska lag.

Foto: Alamy

Offensiven leds av Cody Gakpo och Donyell Malen. Denna duo måste kompensera för avsaknaden av en traditionell stjärnanfallare. Förväntningarna är att de ska vinna gruppen komfortabelt tack vare sin defensiva grund.

Förväntad startelva

Nederländerna: Verbruggen, Dumfries, de Ligt, van Dijk, Aké, Schouten, de Jong, Reijnders, Simons, Gakpo, Depay.

Sverige

Efter ett katastrofalt ordinarie kval har Sverige hittat en ny identitet under Graham Potter. Den tidigare possession-baserade fotbollen har bytts ut mot ett cyniskt kontringsspel. I playoff-matcherna hade laget endast 33 procent bollinnehav men lyckades ändå producera sex mål. Den taktiska förändringen har gjort landslaget svårslaget.

Foto: Alamy

Framåt vilar ett enormt ansvar på Viktor Gyökeres från Arsenal och Alexander Isak från Liverpool. Om denna anfallsduo presterar på sin högstanivå kan de störa samtliga försvar i turneringen. Målet är att säkra en plats i slutspelet genom en stark målskillnad.

Förväntad startelva

Sverige: Viktor Johansson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Daniel Svensson, Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Gabriel Gudmundsson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Japan

Asiens högst rankade nation anländer med sin kanske mest talangfulla trupp någonsin. Hajime Moriyasu har byggt ett taktiskt drivet kollektiv som excellerar i hög press. Truppen består nästan uteslutande av spelare från europeiska toppligor. Skador på nyckelspelare som kaptenen Wataru Endo oroar inför premiären.

Foto: Alamy

Samtidigt erbjuder yttern Takefusa Kubo kreativ briljans i sista tredjedelen. Defensiven stärks av att Takehiro Tomiyasu är tillbaka i landslagströjan. Laget har bevisat sin kapacitet genom att nyligen besegra stornationer i träningsmatcher. Bristen på en utpräglad målskytt är den enda uppenbara svagheten i lagbygget.

Förväntad startelva

Japan: Zion Suzuki, Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yūto Nagatomo, Wataru Endo, Ao Tanaka, Ritsu Dōan, Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ayase Ueda.

Tunisien

Som gruppens tydliga utmanare förlitar sig Tunisien på en extremt defensiv struktur. Sabri Lamouchi förväntas mönstra en låg fembackslinje för att minimera ytorna. I de afrikanska mästerskapen snittade laget 56 procent bollinnehav. Mot tuffare europeiskt motstånd lär den siffran sjunka drastiskt.

Mittfältarna Aïssa Laïdouni och Rani Khedira blir centrala för att bryta motståndarnas passningsrytm. Avsaknaden av offensiv spetskapacitet är dock väldigt tydlig. Försvararen Ali Abdi är lagets främsta målskytt internationellt. Allt annat än en jumboplats vore en massiv överraskning.

Förväntad startelva

Tunisien: Aymen Dahmen, Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Elias Achouri, Hazem Mastouri.

Taktisk analys av Grupp F

Taktiskt sett erbjuder denna grupp fascinerande kontraster mellan olika fotbollsfilosofier. Den mest intressanta sammandrabbningen blir Japans intensiva höga press mot Nederländernas metodiska speluppbyggnad. Om asiaterna lyckas störa Virgil van Dijk i uppspelsfasen kan matchbilden svänga extremt snabbt.

Samtidigt ställs Sveriges nyfunna kontringshot mot Nederländernas bollskicklighet. Graham Potters låga försvarsblock kommer att testa tålamodet hos de spelförande lagen. Tunisien bidrar med ytterligare en dimension genom sin rigida defensiv. Deras oförmåga att hantera snabba spelvändningar kan dock bli kostsam mot lag som ställer om med hög hastighet. Gruppens utgång kommer att avgöras av vilket landslag som bäst kan anpassa sin matchplan efter motståndarens svagheter.

Superdatorn: Så slutar Grupp F

Nation Förväntade poäng Gjorda mål Insläppta mål Chans att vinna gruppen Chans till avancemang Nederländerna 5,87 4,86 2,36 54,6 % 92,5 % Sverige 4,22 3,60 3,42 20,5 % 73,8 % Japan 4,17 3,88 3,77 20,3 % 72,7 % Tunisien 2,31 2,53 5,31 4,6 % 32,0 %

Vår statistiska modell analyserar tusentals datapunkter för att simulera turneringens utfall. Prognosen bygger på underliggande mätvärden som förväntade mål (xG), truppvärde och historiska prestationer i stora mästerskap. Jämfört med den officiella världsrankingen ser modellen en betydligt jämnare kamp mellan Sverige och Japan om andraplatsen.

Historiskt sett tenderar europeiska lag att överprestera i gruppspel, vilket återspeglas i simuleringens knappa fördel till svenskarna. Samtidigt straffas Tunisien hårt i kalkylerna på grund av bristande offensiv spets i tidigare internationella turneringar.

Summering

Gruppens dynamik rymmer både hög potential och stor oförutsägbarhet. Taket för Nederländerna är extremt högt, men deras offensiva effektivitet förblir turneringens största frågetecken. För Sverige och Japan handlar allt om att pricka formen i exakt rätt ögonblick för att säkra avancemang.

Det lag som bäst hanterar de yttre förutsättningarna och pressen i inledningsmatcherna kommer att få ett massivt övertag. När slutspelet väl drar igång kan representanter från denna kvartett mycket väl störa de allra största guldfavoriterna.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.