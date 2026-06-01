Fjolårssommarens BP-försäljning Adam Jakobsen är fyra matcher från La Liga.

Castellón löste sista kvalplatsen med minsta möjliga marginal efter 2-1 hemma mot Eibar i går och nu väntar först dubbelmöte i semifinalrundan mot Almeria.

Då Burgos vann sin måstematch hemma mot Andorra i går med 1-0 var Castellón piskat att vinna sitt hemmamöte med Eibar för att ta sista kvalplatsen till La Liga, det vill säga en sjätteplats i den spanska andraligan (lag 3-6 kvalar).

Med förre BP-stjärnan Adam Jakobsen från start öste Castellón på framåt och tog också ledningen, men när Eibar med tidigare Bayern München och PSG-backen Juan Bernat i laget kvitterade efter knappa timmen spelad höll många på den spanska östkusten andan.

Skulle Castellón som tidigare under säsongen legat på direktuppflyttningsplats till La Liga nu också bomma kvalet?

Men nej, i 70: e minuten frälste inhopparen Israel Suero den svartvita massan och Castellón gör Almeria, Malaga och Las Palmas sällskap i kvalet där sexan Castellón drabbar samman med trean Almeria i ett dubbelmöte där Jakobsens manskap inleder hemma på lördag med retur nere i Andalusien fyra dagar senare.

Vinnaren där möter vinnaren mellan Malaga och Las Palmas i playoff-final över två möten.

Castellón har inte spelat i La Liga sedan 1991.

Segundans två lag som tagit direktplatserna till La Liga är Racing Santander och Deportivo La Coruña.