Geiger in från start – för första gången i år

I dag gör Västerås SK och AIK upp om tre poäng i allsvenskans åttonde omgång.

Nu har båda lagen släppt sina startelvor till eftermiddagens match.

Den har avspark klockan 16.30.

Foto: Bildbyrån

Efter sju allsvenska omgångar har nykomlingen Västerås SK spelat in åtta poäng, och befinner sig på en tolfteplats.

Fjolårets sjua, AIK, befinner sig två placeringar ovanför – men på lika många poäng.

Därför står mycket på spel när VSK välkomnar de svartgula till Hitachi Energy Arena under söndagen. Där jagar bortalaget sin första seger sedan den 19 april, mot Kalmar FF hemma, och de grönvita sin första seger sedan den 26 april (mot Brommapojkarna).

Med en timme kvar till avspark i Västerås har båda lagen offentliggjort sina startelvor. Då står det bland annat klart att Yannick Geiger får chansen från start för första gången i allsvenskan denna säsong.

Startelvor:

Västerås SK: Jäger; Magnusson, Baggesen, Bonde, Gunnarsson, Diagne, Ladefoged, Gefvert, Nsabiyumva, J. Magnusson, Hellsidal.

AIK: Nordfeldt; Wilson, Csongvai, Cissé, Thychosen – Ali, Besirovic, Geiger – Celina, Filling, Ayari.



