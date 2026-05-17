BP slog Kalmar FF med uddamålet

STOCKHOLM. Brommapojkarna tog emot Kalmar FF på Grimsta IP.

Matchen slutade 1–0 till BP.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes IF Brommapojkarna mot Kalmar FF på Grimsta IP i Stockholm i omgång åtta av allsvenskan. BP låg, inför matchen, på åtta poäng efter sju spelade matcher medan gästerna från Småland hade sju poäng.

Den första halvleken inleddes jämnt men det var hemmalaget som tog ledningen i den 25:e minuten efter ett väggspel av Oliver Berg till Sion Oppong, som satte sin andra fullträff för säsongen.

I den andra halvleken vaknade KFF och försökte kvittera. Gästerna kom till flera chanser men BP stod emot starkt och lyckades försvara hela matchen ut.

Matchen slutade 1–0 till BP.