TRE PUNKTER: ”Magnus Pehrsson-vibbar igen, MFF”

STOCKHOLM. Malmö FF blev överkört av Hammarby i huvudstaden.

1-4 i baken och tredje raka torsken.

Det börjar lukta Magnus Pehrsson-vibbar våren 2018 lång väg igen nu, MFF.

Besaras show – hattrick i första halvlek

Han är fortsatt titellös i Hammarby. Finalförlusten i torsdags mot Mjällby var Nahir Besaras andra cupfinal av två möjliga i Hammarby som slutade med en deppig silverplats.

Men hemma mot Malmö FF visade Besara att han släppt debaclet mot Maif genom att snabbt göra både 1-0 och 2-0. Det första från straffpunkten, det andra från ett distansskott.

Efter att MFF i 37:e minuten reducerat genom Kenan Busuladžić dröjde det inte länge förrän Besara slog till med sitt hattrick.

Strax före paus höll han sig på rätt plats och nickade in 3-1. 35-åringens tre mål i 4-1-segern (ja, Victor Lind kom in i andra och satte snyggt fyran i 73:e minuten) förstås helt avgörande i dag.

Magnus Pehrsson-vibbar igen – våren 2018 gör sig påmind

Efter tre raka förluster våren 2018 sparkades Magnus Pehrsson som MFF-tränare dagen efter plumpen i Skånederbyt mot Trelleborg, detta 14 maj. Nu, åtta år senare, gör sig den våren påmind igen. För nu har Miguel Ángel Ramirez MFF tre raka förluster. 2-3 i baken hemma mot Mjällby följdes upp med samma förlustsiffror borta mot BK Häcken. Och så borta mot Hammarby kom den ordentliga käftsmällen med 1-4 mot Hammarby. 1-4 är inget roligt resultat att förlora med mot en rival – och även detta påminner om utskåpningen 10 maj på samma arena i södra Stockholm 2018. Då vann Djurgården cupfinalen mot MFF med 3-0 och redan då kändes Magnus Pehrssons dagar räknade. Är Ramirez dagar också räknade redan innan hemmamötet med VSK om en vecka? Snacka om ångestmatch deluxe. Till spanjorens försvar är det ju de himmelsblåa ett ruskigt vingklippt lag för tillfället med Robin Olsen, Johan Dahlin, Pontus Jansson, Anders Christiansen och Taha Ali alla borta. Det är ingen rolig sits det heller.

Madjeds lekstuga – tråkigt med VM-ödet

Han verkar inte vara önskad av förbundskapten Graham Arnold. Därmed ser Montader Madjed ut att bomma Iraks första VM sedan 1986. Men trots att australiensaren Arnold inte har högeryttern som någon favorit är Madjed en grönvit favorit. För mot MFF gjorde han lite vad han ville på sin kant. Madjed låg bakom många farligheter framåt, träffade själv stolpen och hade ett par uppsnurrningar som fick publiken att jubla stort. ”Monte” kan mycket väl vara redo för nästa steg redan till sommaren – om sportchef Mikael Hjelmberg nu låter det hända så klart. Just nu ser Hammarby ut som en klar SM-guldkandidat – och då behövs också Madjed hela säsongen lång.