Så startar Degerfors och AIK

Degerfors tar emot AIK i allsvenskan.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar 19.00.

Degerfors föll senast med uddamålet hemma mot IF Elfsborg. Nu väntar ytterligare ett möte på Stora Valla när AIK kommer på besök. Gästerna knep en 1–0-seger mot Kalmar FF senast.

Den förre AIK-spelaren och numera Degerfors-tränaren Henok Goitom väljer att göra flera förändringar från matchen mot Elfsborg. Nasiru Moro ersätter Juhani Pikkarainen samtidigt som Dijan Vukojevic petas och i stället startar Gideon Yiriyon.

Gästernas tränare José Riveiro ställer upp med nyförvärvet Lukas Bergquist.

Startelvor:

Degerfors: Igonen – Sundgren, Moro, Ohlsson, Samba – Karlsson, Netabay – Gideon, Rafferty, Fritzson – Barsoum

AIK: Nordfeldt – Bergquist, Papagiannopoulos, Cissé, Wilson – Csongvai, Hove – Yohanna, Mujanic, Andersson – Flataker