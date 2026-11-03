Så startar Sirius och Halmstad

Sirius tar emot jumbon Halmstad på Studenternas i kväll.

Med en seger går Sirius tre poäng före Hammarby i toppen.

Avspark är klockan 19.00. Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

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Guldstriden i allsvenskan är jämn med fyra omgångar kvar. Sirius har 55 poäng, lika många som Hammarby, men har spelat en match mindre. Vinner Andreas Engelmarks lag i kväll går det upp i serieledning igen, med tre poängs marginal.

Sirius har dock förlorat två raka matcher, 1–2 hemma mot AIK och 0–2 borta mot Hammarby.

Halmstad ligger sist med 17 poäng, tre poäng efter Degerfors på kvalplats. Stuart Baxters lag förlorade senast med 0–3 hemma mot Malmö FF. Med en seger skulle HBK gå upp jämsides med Degerfors.

När lagen möttes i augusti vann Sirius med 2–0 i Halmstad.

Lagens startelvor

IK Sirius

Celic – Rönnlöf Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg, Vancsa, Svensson, Bjerkebo – Persson.

Halmstads BK

Rönning – Boman, Gregor, Wallentin, Kaib – Kapsimalis, Trybull, Allansson, Ascone, Carneil – Persson.