STOCKHOLM. Nahir Besara kan ha spelat sin sista hemmamatch för Hammarby.

Själv vill han inte prata om framtiden.

Men lagkamraten Warner Hahn vill ge honom guldet.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Reporter: Lovina Stafhammar

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

När Nahir Besara byttes in i den 86:e minuten mot IFK Göteborg hyllades han av publiken på 3Arena. Efter slutsignalen firade han med fansen, men någon intervju blev det inte. Besara kom inte till mixzonen efter matchen.

Enligt Hammarbys pressavdelning vill han inte prata om framtiden just nu.

– Han vet vad ni kommer att fråga och vill ha fokus på nästa match.

Någon besked om huruvida 33-åringen fortsätter i klubben har inte kommit, och frågan har han inte velat svara på tidigare heller.

Lagkamraten Warner Hahn är en av hans närmaste vänner i laget, och han blev berörd av att se Besara med sina barn efter matchen.

– När jag ser honom med hans barn, jag har också tre barn, vi är goda vänner och ses ibland utanför fotbollen, gör det mig lite känslosam som pappa, som människa och som idrottare. Jag tror inte att det finns någon i svensk fotboll som inte gillar Nahir, för han är en fantastisk kille. Han har alltid så mycket respekt för motståndarna, för de andra lagen och för de andra supportrarna. Han är väldigt sympatisk, och dessutom är han en fantastisk spelare. Om han bestämmer sig för att sluta har det varit en fantastisk resa, och då vill jag ge honom en present till. Och om han bestämmer sig för att fortsätta vore det fantastiskt, för då har jag min vän kvar i laget, och vi kan spela ännu en hel säsong. Vi får se, det är upp till honom, och vad han än gör stöttar vi honom, säger Hahn i mixzonen.

Presenten målvakten syftar på är SM-guldet. Det har Besara aldrig vunnit med Hammarby, till skillnad från klubblegendaren Kennedy Bakircioglu, som tog guld 2001.

– Jag tror att många inte förstår att det också är en tyngd som han bär på sina axlar, det här med att vara, jag vill inte säga Mr. Hammarby, men det är lite han. Och Kennedy, såklart, Kennedy vann ligan. Det har Nahir inte gjort än. Men han känner ett så stort ansvar. Om man ser allt han gör utanför fotbollen för fansen och för klubben är det mer än bara honom som fotbollsspelare. När det går bra pratar alla gott om honom. När det inte har gått bra några gånger har folk pratat lite mindre om honom. Men det enda jag vill säga är att allt man säger om honom ska sägas med respekt, för han är en fantastisk kille, en fantastisk kapten och en fantastisk franchisespelare. Han är en spelare i laget, men han är så mycket mer än så.

På söndag avslutar Hammarby säsongen borta mot Västerås SK, med guldet i egna händer.