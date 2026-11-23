Manchester United ska ha satt ett tak för vinterns värvningar, enligt uppgifter.

Budgeten ska ligga långt under 50 miljoner pund.

Mauricio Pochettino väntas bara få göra två värvningar.

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Mauricio Pochettinos start som tränare i Manchester United blev tung. I första matchen efter landslagsuppehållet förlorade laget med 0–4 mot Liverpool, och nu kommer ännu ett bakslag.

Enligt Daily Mail har argentinaren fått beskedet att budgeten i januari är begränsad. Summan ska ligga långt under 50 miljoner pund, motsvarande cirka 670 miljoner kronor. Anledningen ska vara Premier Leagues nya ekonomiska regler, som begränsar Uniteds utrymme.

Pochettino väntas bara få göra två värvningar, och en av dem kan bli ett lån. Klubben prioriterar en vänsterback och en anfallare.

Uppgifterna går emot tidigare rapporter om att Pochettino skulle få en stor transferbudget. United har bland annat kopplats ihop med Newcastles Lewis Hall och Juventus Weston McKennie, men Newcastle har redan sagt att Hall inte är till salu, och Juventus ska kräva ett “monstruöst” bud för McKennie.