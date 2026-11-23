Marocko får behålla titeln i Afrikanska mästerskapen, enligt uppgifter.

Senegal vann finalen på planen, men fråntogs segern i efterhand.

I morgon kommer Idrottens skiljedomstols beslut.

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Finalen mellan Marocko och Senegal var kaotisk. När Marocko fick en sen straff lämnade Senegals spelare planen och gick in i omklädningsrummet. Det dröjde en kvart innan Brahim Díaz kunde slå straffen, och han missade.

Senegal vann sedan finalen i förlängningen, efter ett sent mål av Pape Gueye. Men 58 dagar senare kom vändningen. Afrikanska fotbollsförbundet CAF ansåg att Senegal hade lämnat walkover när laget gick av planen, och titeln gick i stället till Marocko.

Senegal överklagade till Idrottens skiljedomstol CAS, som meddelar sitt beslut i morgon. Enligt spanska Marca står sig dock CAF:s beslut.

Domen ska främst bygga på artikel 82 i mästerskapets regelverk. Där står att ett lag som lämnar planen utan domarens tillåtelse innan ordinarie tid är slut ska anses ha förlorat matchen.