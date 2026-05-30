Sirius vann borta mot AIK efter Ures show

SOLNA. Robbie Ure gjorde två mål borta mot AIK.

Det räckte för Sirius som vann med 3-0 där Henrik Castegren sent på tilläggstid satte trean efter drömfrispark.

AIK kom boostat till matchen mot serieledande Sirius under lördagen, detta efter förra omgångens derbyseger bort mot Hammarby.

Och spelmässigt gjorde nu AIK en bra första halvlek, men ändå blev laget nollat första 45 av Sirius som lämnade planen för pausvila med en 2-0-ledning efter dubbla mål av Robbie Ure.

Skotten kom först fri i 19:e minuten och gjorde ensam med AIK:s vikarierande målvakt Kalle Joelsson inget misstag.

I 37:e minuten utökade Ure till 2-0 där han efter ett inspel från Oscar Krusnell skottfintade sig förbi och sköt ett skott som via Aron Csongvai gick förbi Joelsson till 2-0.

Ure nu uppe på sju mål i årets allsvenska och han blev också matchjälte på Nationalarenan i Solna.

AIK var nära reducering tidigt i andra halvlek efter ett ribbskott från Yannick Geiger men när spelmotorn byttes ut efter 55 minuter tappade Gnaget sitt spel och Sirius vann rättvist med 3-0 där trean kom på tilläggstid efter en drömfrispark från Henrik Castegren.

Uppsalalaget har i nio av tio allsvenska matcher gått rent. Enda poängtappet under våren? 2-2 borta mot BK Häcken.