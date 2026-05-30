Gyökeres bänkad i Champions League-finalen

18.00. Puskás Aréna, Budapest.

Där och då sparkas Champions League-finalen 2025/26 igång.

I dag gör Paris Saint-Germain och Arsenal upp om Champions League-titeln 2025/26.

Inför denna har de regerande mästarna PSG siktet inställt på att försvara sin titel och cementera sin status som en europeisk dynasti. Laget har varit en målmaskin i årets turnering med hela 44 gjorda mål, bara ett från Barcelonas historiska rekord från säsongen 1999/2000.

På den andra planhalvan står Arsenal – nykorade Premier League-mästare för första gången på 22 år. ”The Gunners” rider just nu på en våg av självförtroende och är det enda obesegrade laget i Champions League denna säsong, med elva vinster och tre oavgjorda matcher.

Till kvällens final på Puskás Aréna i Budapest står det klart att svenske Viktor Gyökeres får inleda matchen på bänken. I hans ställe spelar tyske Kai Havertz, som har avgjort en CL-final för Chelsea tidigare i sin karriär.

Startelvor:

Paris Saint-Germain: Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi – Ruiz, Vitinha, Neves – Kvaratschelia, Dembélé, Doué.

Arsenal: Raya; Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera – Lewis-Skelly, Rice, Ødegaard – Trossard, Havertz, Saka.

