Bersant Celina: ”Jag har gjort min sista match för AIK”

Bersant Celina gjorde en fin match i förlusten mot IK Sirius.

Det var även hans sista i AIK-tröjan.

– Jag har fått en annan möjlighet, det är inte ofta man får det, säger han i TV4:s sändning.

Foto: Bildbyrån

Bersant Celina kom till klubben under sensommaren 2024.

93 matcher, 16 mål och 14 assist senare har tiden i ”Gnaget” nått sitt slut.

Efter dagens hemmamöte med IK Sirius, som man förlorade med 3-0, berättar 29-åringen att det inte kommer att bli någon förlängning med klubben.

– Det är inte lätt att säga men jag har dessvärre gjort min sista match för AIK, säger han i TV4:s sändning.

– Jag har haft en fantastisk tid här och jag kommer att sakna klubben väldigt mycket, fortsätter Celina.

Härnäst väntar spel i en annan klubb, berättar norsk-kosovanen.

– Jag har fått en möjlighet och det är inte ofta man får den chansen, säger Celina som inte vill avslöja var han kommer att flytta.