IFK Göteborg har presenterat en ny klubbdirektör.

Det är Nicklas Lauwell som tar över på posten i sommar.

– Jag är väldigt stolt och hedrad, säger 56-åringen i ett uttalande.

IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild meddelade i fjol att han lämnar sin roll. Under tiden har föreningens operativa chef Sofia Hultberg tagit på sig rollen.

Nu har Blåvitt presenterat Milds ersättare.

Det är Nicklas Lauwell som blir IFK Göteborgs nya klubbdirektör.

– Jag är väldigt stolt och hedrad över förtroendet att få bli klubbdirektör i IFK Göteborg. Det är en av Sveriges största föreningar med ett stort engagemang och en tydlig betydelse för många människor. Blåvitt har en stor potential både sportsligt och organisatoriskt. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetare, partners och supportrar fortsätta utveckla föreningen och skapa långsiktigt hållbara framgångar, säger 56-åringen på klubbens hemsida.

Lauwell har tidigare varit domare på högsta nivå i Sverige. Han kommer närmast från en roll i Duni Group.

– Jag är uppvuxen i Skåne men har alltid haft ett gott öga till Blåvitt, inte minst för den starka historia som finns här men ännu mer för den framtidstro som jag har sett och känt i kontakter jag haft med föreningen – både genom åren och nu i rekryteringsprocessen. Som person är jag nyfiken och jag kommer att lägga mycket tid i början på att lära känna människorna och föreningen på insidan. Det är viktigt att känna in organisationen och förstå hur arbetet bedrivs. Jag har under rekryteringen fått en bra bild av organisationen och vet att styrelsen har ett stort förtroende för personerna och det arbete som görs i IFK Göteborg. Det ser jag fram emot att bygga vidare på tillsammans med alla i och runt Blåvitt.