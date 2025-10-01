Klart: Håkan Mild lämnar IFK Göteborg

Efter den nuvarande säsongen har Håkan Mild gjort sitt som klubbdirektör i IFK Göteborg.

Det meddelar Blåvitt på sin hemsida under onsdagen.

– IFK Göteborg betyder väldigt mycket för mig, säger Mild i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det är under onsdagsmorgonen som IFK Göteborg meddelar att klubbdirektör Håkan Mild kommer att lämna sitt uppdrag efter säsongsavslutningen av allsvenskan.

Det innebär att Mild kommer att jobba vidare i sin tjänst under de kommande månaderna för att sedan medverka i en överlämningsperiod med efterträdaren.

– IFK Göteborg betyder väldigt mycket för mig. Jag känner likadant för de personer som jag har arbetat sida vid sida med. Det är framför allt det jag kommer att ta med mig framåt, säger Mild i ett uttalande och fortsätter:

– Vi har tagit stora steg tillsammans, inte bara i år, och jag är mest imponerad över de personer som har vågat och orkat stå upp för Blåvitt. Då menar jag på Kamratgården, i akademin, i styrelsen och bland blåvita supportrar som verkligen sätter föreningen först.

”Han har alltid arbetat för Blåvitts bästa”

Vidare meddelar Blåvitt att arbetet för att rekrytera en ersättare Håkan Mild har påbörjats.

Magnus Nilsson är ordförande i IFK Göteborg och väljer följande ord för att beskriva Håkan Milds gärning i klubben.

– Vi är tacksamma och stolta över det arbete Håkan har gjort för IFK Göteborg. Han har haft en central roll i att professionalisera verksamheten. Han har alltid arbetat för Blåvitts bästa och utan personlig prestige. Håkan har stått upp för föreningsdemokratin och vår förening är på en mycket bättre plats idag än när han tillträdde som klubbdirektör. De framgångar vi ser nu är resultatet av Håkans och verksamhetens arbete och det har vi med oss när vi tar IFK Göteborg till den nivå där klubben hör hemma.

Håkan Mild har varit klubbdirektör för IFK Göteborg i fem år. Under den senaste tiden har det varit tumutlartat kring honom då han uppges ha fått polisskydd på grund av hot.

FotbollDirekt söker Håkan Mild och ordförande Magnus Nilsson.

