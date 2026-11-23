STOCKHOLM. Victor Lind satte 3–1 när Hammarby slog IFK Göteborg.

Guldrivalen Sirius match i går hade han helt missat.

– Det är magiskt, säger han om segern.

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Reporter: Lovina Stafhammar

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Victor Lind punkterade matchen när han gjorde 3–1 med tolv minuter kvar, och Hammarby är nu tillbaka i serieledningen inför sista omgången.

– Det är skönt att vi kan vinna sista hemmamatchen inför en full läktare. Det är magiskt. Det var en riktigt bra match, säger Lind efter matchen i mixzonen.

Målet var efterlängtat.

– Skönt. Jag har inte gjort mål på ett tag, så det var riktigt skönt. Jag hade några lägen tidigare i matchen också, så att den gick in var en lättnad.

Medan hans tränare Henrik Rydström pratade om Sirius seger mot Djurgården i söndags hade Lind inte ens koll på att matchen hade spelats.

– Nej, jag visste faktiskt inte att de spelade i går. Vi har mest fokus på oss själva.

Nervös var han bara i början.

– Jag var nervös i början av matchen. Jag tror att alla är lite nervösa i en sådan match, det är så mycket på spel. Det är bara att försöka göra sitt bästa, och vi vet exakt vad vi ska göra, så det är bara att göra det.

På söndag avslutar Hammarby säsongen borta mot Västerås SK, och vinner Bajen är guldet säkrat.

– Alla är riktigt trötta, men jag vet att vi blir taggade på söndag och kommer att leverera igen.