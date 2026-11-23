Hammarby tar emot IFK Göteborg i kväll, och en seger ger serieledningen.

Abraham och Lind leder anfallet, medan Besara börjar på bänken.

Avspark på 3Arena är 19.00. Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

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Efter Sirius 1–0-seger mot Djurgården i går ligger Hammarby tre poäng efter, men har en match mindre spelad och en betydligt bättre målskillnad. Vinner Bajen mot IFK Göteborg i kväll är laget tillbaka i serieledningen inför sista omgången.

Henrik Rydström går med sitt offensiva trespann. Paulos Abraham, som delar ledningen i skytteligan, startar tillsammans med Victor Lind och Montader Madjed. Tillsammans har trion gjort 35 av lagets 60 mål. Nahir Besara börjar på bänken i det som kan bli hans sista hemmamatch för Hammarby.

Blåvitt saknar flera nyckelspelare. Skyttekungen Sam Larsson är skadad, Tobias Heintz och Jonas Bager är avstängda och Max Fenger är sjuk. Larsson och Heintz har tillsammans gjort 14 av lagets 36 mål.I stället leder Alexander Simmelhack anfallet, med Nino Zugelj och Kevin Ackermann på kanterna. Emil Fasth ersätter Bager i mittlåset.

För Paulos Abraham, som delar ledningen i skytteligan med 17 mål, blir det ett möte med hans gamla klubb. Han har tidigare varit utlånad till IFK Göteborg.

Lagens startelvor

Hammarby IF

Hahn – Skoglund, Fofana, Winther, Persson – Karlsson, Tekie (K), Adjei – Madjed, Abraham, Lind.

IFK Göteborg

Andersson – Eriksson, Hermannsson, Fasth, Tolf – Kruse, Månsson, Thordarson – Zugelj, Simmelhack, Ackermann.





