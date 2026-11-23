Hammarby tar emot IFK Göteborg i en avgörande match i guldstriden.

Med en seger återtar Bajen serieledningen från Sirius.

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Hammarby gick miste om serieledningen när Sirius slog Djurgården med 1–0 i går. Nu ligger Uppsalalaget tre poäng före, men Bajen har en match mindre spelad och en betydligt bättre målskillnad. Vinner hemmalaget i kväll går laget upp jämsides med Sirius och tar tillbaka förstaplatsen.

IFK Göteborg kommer till 3Arena kraftigt försvagat. Lagets två främsta målskyttar, Sam Larsson och Tobias Heintz, saknas, och anfallaren Max Fenger är sjuk.