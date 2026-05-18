Missar toppmötet – till följd av sjukdom

Djurgården tar emot serieledande Sirius på 3Arena.

Då saknas Oskar Fellenius i hemmalaget.

Anledningen är sjukdom, menar klubbens pressansvariga Olle Arnell.

En timme innan avspark släppte Djurgården både sin matchtrupp och sin startelva. Då saknas plötligt yttern Oskar Fallenius.

Det ska röra sig om ett sjukdomsfall, förklarar Djurgårdens pressansvariga Olle Arnell till Fotbollskanalen.

Fallenius har startat tre matcher så här långt i år. Hans plats i truppen fylls av Santeri Haarala, som inte varit med i en enda matchtrupp hittills i allsvenskan.

Matchen mellan Djurgården och Sirius har avspark klockan 19:00.