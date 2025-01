”Monumental för Djurgården – drömersättaren finns i Qatar”

Djurgården uppges ha tackat nej från Kina gällande Deniz Hümmet.

Det gör klubben förstås helt rätt i.

Det är bara Tokmac Nguen som är lika viktig i sista tredjedelen som 28-åringen i blårandigt.

Skulle dock 28-åringen lämna i vinter finns i min mening ett namn som skulle kunna fylla Hümmets skor – och vi hittar honom i Qatar.

Gustav Wikheim lämnar med största sannolikhet Djurgården i vinter som Bosman. Tobias Gulliksen har intresse på sig och Tokmac Nguen visade inte minst under hösten i Conference League vilken enorm klass han besitter.

I ett nattsvart scenario försvinner hela norska trojkan i vinter. Troligtvis inte, men ni förstår. Att då släppa Deniz Hümmet till Kina vore förödande för Dif.

24 mål och åtta assist var Hümmets facit under 2024. Sex baljor i Conference League imponerar, likaså en delad tredjeplats i allsvenskans skytteliga (tre mål bakom vinnaren Nikola Vasic på 17 fullträffar). Succén har förstås gett eko, och inte konstigt heller med tanke på hur många av dessa 24 mål som varit ren och skär klass. Inga straffmål, inga peta in på mållinjen-kassar. Nej, ofta har Hümmet bombat eller knorrat in bollarna med kirurgisk precision. Sådana nummer 9-spelare växer inte på träd och därför var det heller inte konstigt att spanska Elche, två poäng från La Liga-plats i Segundan i skrivande stund, ville värva Hümmet i augusti månad enligt FD:s uppgifter.

En sådan övergång hade kittlat betydligt mer rent sportsligt än Kina, och livsmässigt också om ni frågar mig. Alicante, havet, häftiga Estadio Martínez Valero med kapacitet för 30 000 åskådare, eventuellt La Liga till sommaren. Ja, ni hör själva.

Kina och spel i en klart sämre liga när Hümmet äntligen blomstrat ut till en riktig klasspelare på hög nivå? Nej, det vore inte det bästa för honom i det här läget. Att han sänkte Panathinaikos och Legia i Conference League har så klart gjort 28-åringen till ett namn ute i Europa och det borde han nyttja i stället för att ta den ”enkla” vägen till Asien. Visst att pengarna där är bra, men det vore en vaskning av karriären – inte minst med tanke på att skåningen drömmer om en plats i Turkiets A-landslag (Hümmet spelade i Turkiets olika ungdomslandslag, tre mål på 14 U21-landslagsmatcher till exempel) och då är förstås att stanna kvar i Europa att föredra.

Men för att Djurgården ska släppa Hümmet måste en ersättare av samma kaliber in, för Hümmets betydelse för Dif är monumental. Det var ju också därför klubben uppges ha tackat nej till budet från Kina (Expressens avslöjande).

En drömvärvning för Dif som i alla fönster är Michel Olunga, som själv öppnat för att han vill tillbaka till Djurgården. Kenyanen har sedan succén i blårandigt 2016 cashat in rejält i Kina, Japan och Qatar – och 30-åringen hade helt klart varit ett namn att fylla Hümmets skor. 75 mål på 78 matcher sedan ankomsten till Al-Duhail SC i Qatar 2021 är minst sagt imponerande siffror, och ni minns kanske hur han som utlånad till spanska Girona slog till med hattrick i sin La Liga-debut i januari 2018. Det är en klasspelare – och är det någon som ska kunna locka tillbaka ”Ingenjören” är det så klart Bosse Andersson – eller Mr Bo, som Olunga kallade sin sportchef.