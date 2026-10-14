Nytt glädjebesked för AIK: Nissen och Pavey tillbaka

AIK:s skadelista fortsätter att krympa.

Backarna Fredrik Nissen och Charlie Pavey är tillbaka i full träning.

Förra veckans comebackare gav direkt utdelning.

Foto: Bildbyrån

AIK lämnade ett nytt positivt besked under onsdagen. Backarna Charlie Pavey, 18, och Fredrik Nissen, 21, är tillbaka i full träning med laget.

Båda har varit borta länge. Pavey spelade senast i allsvenskan i början av maj, och Nissen har inte spelat seriematch sedan mitten av juli.

Beskedet kommer en vecka efter att Taha Ayari och Lukas Bergquist återvände till träningen, och de två gjorde avtryck direkt. I lördagens galna 5–6-förlust hemma mot Brommapojkarna gjorde Ayari mål och Bergquist stod för assisten.

På lördag tar AIK emot IFK Göteborg på Strawberry Arena. Laget ligger på nionde plats i allsvenskan med 33 poäng efter 23 omgångar.