Simon Strand hyllar Hellberg: ”Bästa tränaren”
Kim Hellberg håller på att leda Middlesbrough till Premier League.
Hans gamla adept Simon Strand är inte förvånad.
– Det här är bara början, säger han till FotbollDirekt.
Det var inför säsongen 2024 som Hammarby värvade en relativt oprövad Kim Helleberg från IFK Värnamo. Under sina två säsonger i ”Bajen” tog han klubben till två raka andraplatser i allsvenskan.
Under Hellbergs första år i Stockholm fick lagets hårdföre ytterback Simon Strand betydligt mindre speltid än säsongen innan. Trots det har Strand bara lovord att säga om sin gamla tränare.
