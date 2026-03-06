Simon Strand hyllar Hellberg: ”Bästa tränaren”

Kim Hellberg håller på att leda Middlesbrough till Premier League.

Hans gamla adept Simon Strand är inte förvånad.

– Det här är bara början, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Hammarby värvade en relativt oprövad Kim Helleberg från IFK Värnamo. Under sina två säsonger i ”Bajen” tog han klubben till två raka andraplatser i allsvenskan.

Under Hellbergs första år i Stockholm fick lagets hårdföre ytterback Simon Strand betydligt mindre speltid än säsongen innan. Trots det har Strand bara lovord att säga om sin gamla tränare.