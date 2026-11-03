Glädjebeskedet: Neuer tillbaka mot Atlético
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Bayern Münchens kapten Manuel Neuer är tillbaka i spel.
Enligt uppgifter står målvakten i kvällens Champions League-match mot Atlético Madrid.
Manuel Neuer har varit borta i tre matcher med en irriterad sena i foten och missade därmed segrarna mot Freiburg och Magdeburg samt 2–2 mot Borussia Dortmund i ”Der Klassiker”. Nu är han tillbaka.
Neuer tränade fullt med laget innan Bayern reste till Madrid, och enligt Florian Plettenberg på Sky Sport står han i mål mot Atlético Madrid i kväll, om inget oväntat händer.
Även Michael Olise är tillbaka i truppen. Den tillfälliga tränaren Aaron Danks säger att båda är tillgängliga, men att det inte är bestämt om de startar eller börjar på bänken.
Matchen på Metropolitano börjar klockan 21.00.
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