Milan har lagt ett formellt bud på Endrick, enligt uppgifter.

Det italienska storlaget erbjuder 70 miljoner euro.

Men José Mourinho vill inte släppa brasilianaren.

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För bara några dagar sedan sa Endrick att han hoppas få stanna i Real Madrid hela livet. Nu kan det bli svårt.

Enligt spanska radiokanalen Cadena SER har Milan lagt ett formellt bud på 70 miljoner euro och meddelat brasilianaren att man vill värva honom redan i januari. Lyckas det inte är planen att försöka igen i sommar.

Problemet är Real Madrids tränare José Mourinho. Han ser Endrick som ett bra alternativ till Kylian Mbappé och vill inte att klubben ska sälja.

Endricks agenter drar dock åt andra hållet. De vill att han ska få mer speltid och väntas komma till Madrid inom kort för att diskutera hans framtid med klubben. Hittills har han bara spelat 141 minuter den här säsongen.

Journalisten Anton Miana, som bekräftar budet, tror ändå inte att det blir en flytt.

– Jag vill se hur saker utvecklas de kommande veckorna. Jag tror inte att Endrick lämnar, men hans agenter kommer att vara i Madrid för att hålla samtal och diskutera hans framtid, säger han till Cadena SER.