Örgryte vände och vann med 3–2 mot Kalmar FF.

Sebastian Lagerlund avgjorde med en volley i den 86:e minuten.

Därmed går Öis in i sista omgången på kvalplats.

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Örgryte var tabelljumbo inför kvällen, men har nu tagit sig upp över strecket. Starten kunde dock knappast ha varit sämre. Efter bara 50 sekunder gav Vilmer Tyrén Kalmar ledningen.

Öis kom tillbaka. Daniel Paulsons skott gick via en Kalmarspelare in till 1–1, och strax före paus satte Tobias Sana 2–1 på straff.

I andra halvlek kvitterade Marius Söderbäck för Kalmar, och Öis var under strecket igen. Men i den 86:e minuten hamnade bollen framför Lagerlund, som drog till direkt på volley och avgjorde.

Inför sista omgången står Örgryte på samma poäng som Halmstad, men har bättre målskillnad. Degerfors är jumbo, två poäng bakom. Kalmar ligger tre poäng före Öis och är ännu inte matematiskt klart för allsvenskan 2027.