TV: Mbappé med hattrick – när Real vann i Azerbajdzjan

Real Madrid tog andra raka segern i Champions League.

Detta tack vare storstjärnan Kylian Mbappé.

Fransmannen stod för ett hattrick mot Kairat Almaty.

Foto: Bildbyrån

En lång bortaresa var det som stod på menyn för Real Madrid denna tisdagskväll.

Den spanska storklubben ställdes mot Kairat Almaty från Azerbajdzjan och i Almaty hade fransmannen Kylian Mbappé show.

Han satte dit 1–0 från straffpunkten i den första halvleken, i den andra halvleken utökade han sedan Reals ledning tidigt och med lite mer än kvarten kvar fullbordade han sitt hattrick.

5–0 blev slutresultatet, efter att Eduardo Camavinga och Brahim Diaz också målat och Real Madrid står på maximala sex poäng efter två omgångar av ligafasen i Champions League.