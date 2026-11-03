Smällen: Liverpool-mittfältaren stannar hemma – missar CL-match

Liverpool möter Fenerbahce i Champions Leauge.

Ryan Gravenberch dras med hälproblem och missar matchen.

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Liverpools mittfältare Ryan Gravenberch reser inte med laget till Istanbul.

Nederländaren missar matchen mot Fenerbahce med anledning av en skada i hälen.

”Han kommer i stället att stanna kvar på AXA Training Centre för att få behandling av klubbens medicinska team”, skriver Liverpool.

Hur omfattande skadan är framgår inte av klubbens uttalande utan det återstår att se.