Nguen nära drömstart – döms bort för hands

Djurgården inledde fint mot Pafos i Conference Leagues åttondelsfinal.

Efter bara sex minuter gjorde Tokmac Nguen 1-0 för hemmalaget.

Ett mål som senare skulle dömas bort för VAR-granskning.

Under torsdagskvällen returspelar Djurgården och Pafos i åttondelsfinalen av Europa Conference League.



Efter förra veckans hemmaseger för cyprioterna (1-0) krävs det en seger med minst ett mål för Blåränderna om de ska ha chans på avancemang via förlängning.



Det började också alldeles strålande för Djurgården när Tokmac Nguen läckert gjorde 1-0 via stolpen i den sjätte minuten.



Glädjen på 3Arena var påtaglig men skulle senare släckas när domaren, efter VAR-granskning, dömde bort målet för hands på norrmannen i ett tidigare skede.



Följ FotbollDirekts live-rapport från 3Arena här!





***



Startelvor:



Djurgårdens IF: Nilsson Säfqvist; Ståhl, Tenho, Une, Kosugi – Stensson, Schüller – Åslund, Gulliksen, Fallenius – Nguen.



Pafos FC: Ivusic; Silva, Sarlija, Luckassen, Sema – Correia, Dragomir, Tankovic – Bruno, Jairo, Pepe.