Otäck skada för Nilsson Säfqvist – tvingas till byte

Djurgården hade precis vänt dubbelmötet mot Pafos i Conference League.

Då landade Malkolm Nilsson Säfqvist fel efter en duell och gjorde illa armen.

Målvakten tvingades senare till byte – och ersattes av Jacob Rinne.

Under torsdagskvällen returspelar Djurgården och Pafos i åttondelsfinalen av Europa Conference League.



Efter förra veckans hemmaseger för cyprioterna (1-0) krävs det en seger med minst ett mål för Blåränderna om de ska ha chans på avancemang via förlängning.



Det började också alldeles strålande för Djurgården när Tokmac Nguen läckert gjorde 1-0 via stolpen i den sjätte minuten.



Glädjen på 3Arena var påtaglig men skulle senare släckas när domaren, efter VAR-granskning, dömde bort målet för hands på norrmannen i ett tidigare skede.



Med tio ordinarie minuter kvar av den första halvleken skulle ledningsmålet komma för Blåränderna. Tobias Gulliksen slog ut bollen på Oskar Fallenius vänsterkant. Därefter hittade Fallenius vidare till Nguen i boxen som sedan läckert spelade fram Fallenius som petade in 1-0 för Djurgården. Således var dubbelmötet utjämnat.



Med 20 minuter kvar av ordinare tid slod Daniel Stensson till med ett drömmål från distans. Djurgården hade alltså vänt dubbelmötet och ledde det.



Kort därefter var olyckan framme för Malkolm Nilsson Säfqvist som, efter en duell i straffområdet, landade fel på sin arm. Målvakten signalerade direkt att det var illa och tvingades senare till byte. I hans ställe kom Jacob Rinne in.



Följ FotbollDirekts live-rapport från 3Arena här!



***



Djurgårdens IF: Nilsson Säfqvist; Ståhl, Tenho, Une, Kosugi – Stensson, Schüller – Åslund, Gulliksen, Fallenius – Nguen.



Pafos FC: Ivusic; Silva, Sarlija, Luckassen, Sema – Correia, Dragomir, Tankovic – Bruno, Jairo, Pepe.