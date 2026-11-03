BILDEXTRA: Häckens galna guldfest med storstjärnan
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I går säkrade BK Häcken sitt andra raka SM-guld.
Kvällen slutade med fest, guldmiddag och finbesök av Felicia Schröder.
Se bilder från festen här!
BK Häcken krossade Kristanstads DFF med 4–1 under måndagskvällen. Det innebär att tabelltvåan Hammarby inte länge kan komma ikapp och BK Häcken har försvarat sitt SM-guld och fick fira det på hemmaplan.
Real Madrids storstjärna Felicia Schröder var på plats för att fira ett SM-guld hon är högst delaktig i.
Vad får man äta när man har vunnit SM-guld? Jo man får Göteborgs stolthet, en halv special.
Häckens nästa match är på fredag den 6 november borta mot Djurgården.
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