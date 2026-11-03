BILDEXTRA: Häckens galna guldfest med storstjärnan

I går säkrade BK Häcken sitt andra raka SM-guld.

Kvällen slutade med fest, guldmiddag och finbesök av Felicia Schröder.

Se bilder från festen här!

Foto: Bildbyrån

BK Häcken krossade Kristanstads DFF med 4–1 under måndagskvällen. Det innebär att tabelltvåan Hammarby inte länge kan komma ikapp och BK Häcken har försvarat sitt SM-guld och fick fira det på hemmaplan.

Tränaren Elena Sadiku hyllas av spelare och supportar. Foto: Bildbyrån

Real Madrids storstjärna Felicia Schröder var på plats för att fira ett SM-guld hon är högst delaktig i.

Finbesök på firandet på arenan. Real-stjärnan Felicia Schröder på plats. Foto: Bildbyrån

Vad får man äta när man har vunnit SM-guld? Jo man får Göteborgs stolthet, en halv special.

En riktig guldmiddag. Foto: Bildbyrån

En guldfärgad Anna Anvegård på festen. Foto: Bildbyrån

Häckens nästa match är på fredag den 6 november borta mot Djurgården.