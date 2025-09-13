Släkten är värst – Koivisto gör mål mot sitt gamla lag

Hammarby tar emot Linköping på Hammarby IP.

Hemmalaget har lekstuga och Vilma Koivisto gjorde mål mot sitt före detta lag.

Foto: Bildbyrån

Hammarby dominerar kraftigt men är inte felfria. En del misstag och slarv från ”Bajens” håll. Trots det så har de grönvita nästan lekstuga. Efter 12 minuter spelade kunde Vilma Koivisto sätta dit 1–0 till hemmalaget genom en nick. Mittfältaren som i somras anslöt till Bajen från Linköping – Släkten är värst helt enkelt. Koivisto har haft en bra start i Hammarby med mycket speltid och visat att hon passar i ett topplag.