Victor Lindelöf startar i Europa League-finalen

Aston Villa kan säkra sin första Europatitel på över 40 år.

Då finns Victor Lindelöf med från start för Birminghamklubben.

Så här startar lagen i Europa League-finalen.

Victor Lindelöf startade som mittfältare när Aston Villa besegrade Nottingham Forest med 4–0 i semifinalen. När det är dags för final mot tyska Freiburg ser svensken ut att fortsätta på den nya positionen.

Aston Villa kan säkra sin första Europatitel sedan 1982, då man vann Champions Leagues föregångare Europacupen. Freiburg kan skriva egen historia och vinna sin första titel någonsin.

Startelvorna

Freiburg:

Noah Atubolu – Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu – Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler – Niklas Beste, Johan Manzamvi, Vincenzo Grifo – Igor Matanovic

Aston Villa:

Emiliano Martinez – Matty Cash, Ezri Konsa, Paus Torres, Lucas Digne – Victor Lindelöf, Youri Tielemans – John. McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia – Ollie Watkins

Matchen har avspark klockan 21:00.