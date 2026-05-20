Svenskdödare med i Schweiz VM-trupp

Schweiz har presenterat sin trupp till sommarens VM-turnering.

Då bjuder förbundskapten Murak Yakin på få överraskningar.

Foto: Bildbyrån

Schweiz gick obesegrade genom Sveriges kvalgrupp och kvalificerade sig för sommarens VM-slutspel utan störa ansträngning.

Nu har Murak Yakin presenterat sin trupp för mästerskapet. Bland de 26 spelarna finns Johan Manzambi, som gjorde sammanlagt tre mål på Sverige i kvalspelet.

Schweiz spelar sitt sjätte raka VM-slutspel. Landet har i samband med de tre tidigare turneringarna åkt ut i åttondelsfinalen, bland annat mot just Sverige 2018.

I sommarens VM kommer Schweiz ställas mot Bosnien & Herzegovina, Qatar och värdlandet Kanada.

Hela den schweiziska truppen

Målvakter: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo.

Försvarare: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer.

Mittfältare: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria.

Anfallare: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cédric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor , Ruben Vargas.